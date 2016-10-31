Чебоксары, 31 октября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В октябре антимонопольная служба Чувашии отмечает 25-летие. Ведомство было создано 17 октября 1991 года: тогда приказом ГКАП РФ №62 было образовано Чувашское территориальное управление Госкомитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. В 1997 году оно переименовано в Чувашское территориальное управление Государственного антимонопольного комитета РФ, в 1999 году — в Чувашское территориальное управление Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, в 2004 году — в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Чувашской Республике. С 2008 года руководителем ведомства является Вячеслав Борисов. В интервью ИА REGNUM он рассказал о наиболее значимых изменениях антимонопольного законодательства, новых полномочиях органа и об резонансных делах, возбужденных и рассмотренных управлением за последние годы.

Chuvashia.fas.gov.ru На брифинге по делу «Росгосстраха». Глава УФАС Вячеслав Борисов и начальник отдела Ксения Сергеева

ИА REGNUM: 2016 год начался с вступлением в силу изменений в федеральном законе «О защите конкуренции» — так называемого «четвертого антимонопольного пакета». Что нового законопроект внёс в вашу работу?

Четвёртый антимонопольный пакет предусмотрел существенное сокращение административных ограничений для бизнеса и одновременное снижение участия государства в экономике. Расширил институт предупреждения и предостережения на недобросовестную конкуренцию, на действия органов власти. На основании новых поправок упразднен реестр лиц, имеющих долю на товарном рынке свыше 35%, что существенно сократило административные обременения включенных в него компаний.

Итоги за девять месяцев 2016 года показали эффективность и обоснованность введения института предупреждений. В частности, существенно снизилось число возбужденных антимонопольных дел и соответственно — количество привлеченных к административной ответственности юридических и должностных лиц. За этот период мы выдали 105 предупреждений, из которых 79 исполнены. То есть 75% ответчиков, добровольно исполнив предупреждения антимонопольного органа, избежали административного наказания.

Кроме того, в этом году вступили в силу изменения в части рассмотрения жалоб на нарушение процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, в том числе на действия или бездействие организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, осуществляющих водоснабжение, а также газораспределительной и теплоснабжающей организаций. В этой части к нам поступили четыре жалобы, две из них призваны обоснованными. Управление выдало два предписания, оба исполнены.

В частности, в марте 2016 года признана обоснованной жалоба одной из компаний на бездействие администрации Марпосадского городского поселения. Общество в январе текущего года направило в адрес администрации заявление о выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов на двух земельных участках, но не получило ни отказа, ни разрешения на строительство в установленные законом сроки. Второе дело было рассмотрено в мае с данными же участниками. Администрация поселения нарушила сроки принятия решения, не направив обществу в установленные законом сроки проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения. После выдачи предписания орган местного самоуправления направил обществу решение.

ИА REGNUM: 2015 год был знаменателен, прежде всего, тем, что антимонопольный орган наделили новыми полномочиями. Президент Владимир Путин подписал указ об объединении Федеральной службы по тарифам и Федеральной антимонопольной службы в единую структуру. Как это отразилось на работе вашего ведомства?

Роспуск службы по тарифам и передача ее функций ФАС обусловлено совершенствованием государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования. На сегодняшний день в структуре службы создан коллегиальный орган по принятию решений по тарифам — правление ФАС России, в который, помимо сотрудников антимонопольного органа, входят представители федеральных министерств и ведомств: Минэкономразвития, Минтранса, Минстроя, Минэнерго, Минсвязи и Минпромторга. Председателем правления является руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Помимо этого, создано Управление по взаимодействию с региональными службами по тарифам, которое имеет право административного обжалования тарифов, установленных РСТ. Так, в 2016 году ФАС были частично удовлетворены требования ООО «Коммунальные технологии» о пересмотре установленных РСТ тарифов на теплоснабжение. ФАС также реализует полномочия по согласованию кандидатуры руководителей тарифных органов субъектов с учетом мнения территориального органа. Кроме того, с 1 января 2015 года функции по контролю в сфере государственного оборонного заказа перешли ФАС.

Представители Чувашского УФАС принимают участие в работе коллегиального органа и рабочих групп РСТ с правом совещательного голоса при установлении тарифа для организаций. Участие в работе РСТ позволяет осуществлять контроль за тарифным органом субъектов при принятии ими решений, чтобы своевременно предотвратить невыполнение ими решений, принятых на федеральном уровне.

ИА REGNUM: На ваш взгляд, какие крупные антимонопольные дела последних лет вызвали наибольший резонанс?

В первую очередь, наверное, дело ООО «Росгосстрах» в лице филиала в Чувашии, которое затронуло многих автовладельцев. В июне 2014 года Комиссия УФАС при участии представителей Национального банка Чувашии рассмотрела многочисленные обращения физических лиц и установила в действиях филиала страховой компании нарушение пунктов 3 и 5 части 1 статьи 10 федерального закона «О защите конкуренции». Общество, злоупотребляя доминирующим положением на рынке услуг страхования гражданской ответственности автовладельцев в республике, навязывало добровольные виды страхования при обращении граждан с целью приобретения полиса ОСАГО. В случае отказа оплатить дополнительное страхование необоснованно отказывало в заключении договора ОСАГО и тем самым ущемило интересы автовладельцев. Кроме того, ставя в зависимость заключение договора ОСАГО заключению дополнительного добровольного вида страхования жизни и здоровья, «Росгосстрах» совершил действия по ограничению конкуренции: они проявились в возможности в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, ограничило конкуренцию на рынке услуг добровольного страхования жизни и здоровья в Чувашии. Суды поддержали наше решение и предписание.

Читайте также: ФАС отказал чувашским страховщикам, оштрафованным на 400 тыс. рублей

А также: В Чувашии при выдаче ОСАГО навязывали ритуальные услуги — УФАС

Жалобы на «Росгосстрах» поступают и сегодня, но их ничтожно мало по сравнению с 2014—2015 годами. Все заявления направляются по подведомственности, так как Чувашское УФАС со вступлением «четвертого антимонопольного пакета» не имеет полномочий по рассмотрению жалоб отдельных физических лиц.

Еще одно резонансное дело в отношении ООО «Россгосстрах» рассмотрено в июле прошлого года. Комиссия управления, рассмотрев заявления шести компаний, ряда индивидуальных предпринимателей и жителей республики, признала в действиях чувашского филиала «Росгосстраха» и индивидуального предпринимателя факт нарушения п. 4 ст. 11 закона о защите конкуренции. Страховая компания предлагала желающим получить полис ОСАГО заключить договор о проведении техосмотра транспорта и оказания услуг по контрольной диагностике аккумуляторной батареи с ИП Макаровым. При отказе «Росгосстрах» не заключало договора ОСАГО. Суды и по этому делу согласились с выводами антимонопольного органа.

В конце прошлого года за антиконкурентное соглашение общество оштрафовано на 7 млн 395 тыс. рублей, а предприниматель — на 20 тыс. рублей. Постановление в отношении индивидуального предпринимателя Арбитражным судом Чувашской Республики признано законным, постановление в отношении общества в арбитражном суде в стадии рассмотрения.

Еще одно важное дело связано с ПАО «Сбербанк России». В феврале 2016 года банк в лице филиала — Чувашского отделения №8613 исполнило предупреждение Управления о прекращении действий, содержащих признаки нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции. Признаки нарушения выразились в необоснованном установлении банком различных цен (тарифов) на оказание услуг по переводу денег по распоряжению физлиц в пользу юридических лиц, в том числе товариществ собственников жилья. Стоимость услуг Сбербанка для управляющих компаний, ТСЖ и других лиц могла разниться в разы. Согласно предупреждению антимонопольного органа, банк установил единые обоснованные цены. Антимонопольное дело прекращено.

Читайте также: Суд снова отказал Сбербанку в Чувашии в антимонопольном деле

ИА REGNUM: Не меньший резонанс вызвало «мусорное» дело. Имеется в виду ситуация, сложившаяся с ценами на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов в Чувашии после запуска в Новочебоксарске нового полигона ТБО. Этот вопрос был поднят на форуме ОНФ в Марий Эл и доведён до президента Владимира Путин. Вы завели в отношении филиала ЗАО «Управление отходами» антимонопольные дела. На какой стадии сейчас разбирательства?

В конце 2015 года управление возбудило дело в отношении «Управление отходами» в лице филиала в Новочебоксарске по признакам нарушения пп.3 и 10 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции. Говоря языком закона, признаки нарушения выразились в навязывании невыгодных условий договора хозсубъектам путем установления необоснованной цены и в нарушении порядка ценообразования за оказание услуг по временному накоплению отходов с последующим размещением.

Читайте также: Поручение Путина по полигону ТБО: глава Чувашии получил представление

А также: «Мусорное» дело в Чувашии увязло в судах и монополиях

Помимо этого, в апреле 2016 года комиссия УФАС на основании заявления ООО «Эткер» возбудило дело в отношении Минприроды Чувашии и филиала ЗАО «Управление отходами» (по признакам нарушения п.4 ст.16 закона о защите конкуренции). Признаки нарушения выразились в действиях министерства и общества, которые привели (могут привести) к необоснованному росту стоимости на услуги ЗАО «Управление отходами» для организаций на рынке оказания услуг по хранению ТБО. Кроме того, заявление о необоснованном росте стоимости на услуги общества поступило также и от прокуратуры Чувашии, поэтому сегодня прокуратура выступает в деле как заявитель. В настоящее время рассмотрения по данным делам не завершены, отложены для всестороннего и полного изучения материалов дел Комиссией антимонопольного органа.

ИА REGNUM: Какое антимонопольное событие этого года вы бы выделили?

Первый международный творческий фестиваль территориального маркетинга и рекламы «Открытая Волга», который прошёл 15−17 июня в Чебоксарах. Это первое в России событие межгосударственного масштаба, посвященное вопросам имиджа регионов и рекламе туризма с участием экспертов из России, Белоруссии, Казахстана и Украины. В числе организаторов был ФАС России, в том числе и наше ведомство. Участники обсудили роль и значение рекламы и защиты прав потребителей в развитии внутреннего туризма в государствах-участниках СНГ, роль общественных организаций по защите прав потребителей в обеспечении достоверного информирования потребителей. Отдельно отметили общую проблему, связанную с распространением существенной информации мелким шрифтом в рекламе и на упаковке товаров.

Читайте также: На фестивале рекламы в Чувашии говорили о поглощении пива и информации

Подобные заседания позволяют не только обсудить имеющиеся элементы взаимодействия, но также и выявить перспективные направления развития. В частности, на заседании Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике особое внимание было уделено регулированию рекламы в интернете: состоянию рынков интернет-рекламы, практике контроля за интернет-рекламой, в том числе в социальных сетях, проблемным вопросам привлечения к ответственности за размещение и распространение ненадлежащей рекламы.

ИА REGNUM: Какие сейчас главные задачи у антимонопольщиков?

Чувашское УФАС как стояло на страже конкуренции, так и будет создавать благоприятную среду для предпринимательства и свободной конкуренции в республике. Для этого, конечно, ФАС России будет проведена работа по дальнейшей модернизации антимонопольного законодательства. В частности, в настоящее время существует ряд нерешенных вопросов. Необходимо определить приемлемое соотношение прав на интеллектуальную собственность и антимонопольного регулирования, сменить стратегию тарифного регулирования, внедрить «параллельный импорт» и систему коллективных исков, создать единые правила торгов при передаче или продаже как государственного, так и муниципального имущества. Все эти задачи, несомненно, станут основой для будущего «пятого антимонопольного пакета», и они очень важны. В том числе и для Чувашии.

К примеру, процедура подачи коллективных исков в адрес монополистов показала положительную практику во многих странах. В США, в частности, взыскивают не только сумму ущерба, как в России, но и многократную её величину. После введения системы коллективных исков в подаче коллективных исков могут быть задействованы как профессиональные сообщества юристов, так и обычные люди, чьи права оказались нарушенными. Это, конечно же, большой плюс для простых людей.

В прошлом году в честь 25-летия антимонопольного регулирования в России состоялось заседание Совета территориальных органов ФАС России. Именно на этом мероприятии мною была высказана мысль о необходимости создания единых правил торгов при передаче или продаже государственного, муниципального имущества. На сегодняшний день у нас десятки федеральных законов, которые так или иначе отличаются друг от друга — например, порядком проведения, публикации о проведении торгов и т.п. Тогда я на Совете выступил с предложением привести подготовку и проведение торгов к единообразию, так как сегодня сотни разнообразных торгов проводятся в стране, различных по процедуре: это и приватизация, и конкурсы на рекламные конструкции, и размещение нестационарных объектов, и пассажирские перевозки, и земельные участки, и недра и многое другое. И предпринимателям невозможно понять, как они проводятся, как определяются победители на торгах: объективно или нет. ФАС России поддержала эту идею и в «пятом антимонопольном пакете» должна появиться глава о торгах, которая, надеюсь, упростит работу в этой сфере как участникам этих торгов, так и их организаторам.