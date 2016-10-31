Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Банк ВТБ, предоставлявший банковскую гарантию компании «Инжтрансстрой-СПб» для обеспечения строительства стадиона на Крестовском острове Петербурга, возражает против выплаты в бюджет города по гарантии. Об этом сегодня в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде заявил представитель городского комитета по строительству, сообщает ТАСС.

Gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове Петербурга

«Банк уже заявляет возражения на выплату в бюджет неотработанного аванса, а это 2,7 млрд рублей бюджетных средств», — сказал в суде представитель комстроя.

Напомним, контракт с компанией «Инжтрансстрой-СПб», выступавшей в роли генподрядчика на стадионе, был расторгнут Смольным в одностороннем порядке в конце июля 2016 года. После этого компания и ее материнская структура «Трансстрой» подали в суд на власти Петербурга, требуя признания недействительным одностороннего разрыва контракта и компенсации убытков. Одновременно «Трансстрой» и «Инжтрансстрой-СПб» подали иски к ФАС, которая, с подачи Смольного, включила их в список недобросовестных поставщиков.

В свою очередь комитет по строительству Санкт-Петербурга подал иски к «Трансстрою» и «Инжтрансстрою-СПб», чтобы подтвердить законность расторжения контрактов и взыскать не отработанные подрядчиком бюджетные средства.

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Структуры «Трансстроя» оценили свой ущерб из-за разрыва контрактов в 6,9 млрд рублей, напоминает «Деловой Петербург». Смольный, в свою очередь, потребовал от «Трансстроя» 3,6 млрд рублей.

«Компания должна была вернуть авансы обратно в бюджет Петербурга за 5 рабочих дней после расторжения контракта. Она этого не сделала, и Смольный попытался взыскать деньги в рамках банковских гарантий. Их предоставлял Банк Москвы, который впоследствии вошел в состав ВТБ», — поясняет деловое издание.

Судебные слушания в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти продолжатся в середине ноября.

В настоящее время стадион достраивает ОАО «Метрострой». Объект должен быть сдан в конце декабря 2016 года. Первые профессиональные футбольные матчи на арене намечены на март 2017 года.