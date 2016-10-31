Москва, 31 октября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В России за неделю (с 19 по 26 октября) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1 985 человек или на 0,2% и составила 834 тыс. 305 человек (по состоянию на 19 октября 2016 года — 836 тыс. 290 человек).

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 48 регионах. В 36 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Не изменилась численность безработных в городе Севастополе.

По состоянию на 19 октября 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда, число безработных в России продолжает стабильно снижаться. Уменьшение количества безработных граждан отмечается более пяти месяцев (с 12 мая). За этот период число безработных снизилось на 217 тыс. 558 человека. По данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека.