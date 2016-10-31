Калининград, 31 октября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Информация об источнике аномального количества мух в Калининграде не содержит признаков нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Такой вывод следует из ответа регионального управления Роспотребнадзора общественным активистам из межрегиональной экологической организации «Зелёный фронт», обнаруживших в черте города гигантское количество личинок мясных мух.

Greenfront.su Фотофакт: «биофабрика опарышей» в Калининграде

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что месяц назад калининградские СМИ и блогосфера наполнились сообщениями о большом количестве мух. В соцсетях один из пользователей привел такую информацию: «Короотвал от ЦБЗ не только дымит и воняет, но и является биофабрикой опарышей. Думаю, в 2018-м будет эпидемия там».

Активисты «Зелёный фронта» посетили заброшенное здание бывшего целлюлозно-бумажного завода, расположенное в водоохранной зоне реки Преголя на ул. Правая набережная в Калининграде.

По словам экологов, «жидкие отходы стекали по асфальту и через дренажную систему попадали напрямую в Преголю, а в нескольких контейнерах прямо под открытым небом кишели личинки мясной мухи». Отходы, предположительного пищевого производства, хаотично размещенные на прилегающей территории, источали резкий неприятный запах.

«Обнаруженные нами несколько контейнеров могли стать не только рассадником различных заболеваний, но и причиной сентябрьского нашествия мух, — считает председатель регионального отделение «Зелёного фронта» Олег Иванов. — При этом ни одно природоохранное ведомство и органы, призванные оберегать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, так и не выехали на место для проверки информации и принятия мер».