Ярославль, 31 октября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. УМВД России по Ярославской области заявило о готовности обеспечивать правопорядок во время проведения праздничных мероприятий КПРФ 7 ноября. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления, органы полиции будут работать в рамках своей компетенции.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Митинг коммунистов в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярославское региональное отделение КПРФ возмущено отказом мэрии и полиции материально обеспечивать безопасность шествия и митинга 7 ноября. На коммунистическую партию как на организатора праздничных мероприятий власти Ярославля возложили обязанность самостоятельно изготовить необходимые дорожные знаки, предоставить турникеты и эвакуатор. Коммунисты назвали выдвинутые требования невыполнимыми и высказали подозрение, что таким образом власти хотят полностью свернуть публичную активность граждан.

В ярославской полиции, в свою очередь, настаивают, что органы правопорядка будут действовать в пределах своей компетенции.

«В соответствии с действующим законодательством органы полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан, а также соблюдение законности при проведении мероприятия», — подчеркнула начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева.

Комментировать вопросы материально-технического обеспечения шествия и митинга в ведомстве отказались, отметив, что это ответственность организаторов мероприятия. Сами коммунисты говорят, что за нарушение правил проведения митинга для организаторов предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

В мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM не удалось найти ответственных сотрудников, которые могли пояснить позицию исполнительной власти по этому вопросу.