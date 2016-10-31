Москва, 31 октября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Прошлая неделя для валютных рынков оказалась неоднозначной. Мировые валютные рынки ожидают двух важных событий, которые произойдут в первой декаде ноября, в том числе на текущей неделе. Первое из них — заседание Федрезерва (ФРС) США на этой неделе, 2 ноября, на котором теоретически может быть принято решение о повышении процентной ставки, но большинство участников рынка склоняются в пользу того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне в 0,5%. Другое, гораздо более важное не только для рынка, но и для всего мира событие — президентские выборы в США, которые назначены на 8 ноября. Их исход, в отличие от решения ФРС, крайне сложно предсказать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Судя по последним заявлениям чиновников ФРС США, повышение ключевой ставки произойдёт до конца 2017 года. Исходя из протоколов последних заседаний Федрезерва, за такое решение выступает большинство его членов. Ведь затягивание сроков повышения ставки может негативно сказаться на экономике в будущем. Сейчас все ключевые показатели по экономике США, на которые регулятор ориентируется при принятии решений — инфляция, состояние рынков труда и жилья — находятся в норме, так что Джанет Йеллен карты в руки.

Вряд ли ставка будет поднята в ноябре перед президентскими выборами, так как вызовет на рынках нежелательную волатильность. Впрочем, формально ФРС независима от правительства США, поэтому для такого решения нужно экономическое обоснование.

Более вероятно, что повышение ставки произойдёт в середине декабря. Исходя из рыночных котировок, вероятность этого события оценивается в 75%. Во многом, повышение ставки уже заложено в котировки — укрепление доллара к евро, фунту и йене в последние месяцы связано именно с этим.

В США продолжается сезон отчётностей корпораций. В целом он носит позитивный характер (хотя, к примеру, отчёт Apple разочаровал инвесторов), позволяя индексу S&P 500 удерживаться ниже 2100 пунктов. В то же время данные по ВВП США за третий квартал были неплохими — рост составил 2,9%.

На фоне положительных корпоративных отчетностей, а также вышедших данных по ВВП США за третий квартал в годовом исчислении, оказавшихся лучше ожиданий (рост на 2,9% против прогноза по росту только на 2,5%) доллар на прошлой неделе чувствовал себя достаточно уверенно. По отношению к британскому фунту стерлингов американская валюта укрепилась на 0,4%, до 1,218, к японской иене — на 0,7%, до 104,93. Однако по отношению к евро доллар понизился на 0,9%, до 1,098.

Нефть смеси Brent на прошлой неделе не порадовала и подешевела на 3%, до $50,72 за баррель. Нефтяной рынок, как ни странно, проигнорировал данные о снижении коммерческих запасов нефти в США на 553 тыс. баррелей вместо ожидаемого роста на 1,7 млн баррелей. В конце прошлой недели вышли данные о снижении числа активных буровых установок в США с 443 до 441 штуки, но эти данные, по-видимому, будут учтены в ценах уже на текущей неделе. Сейчас участники нефтяного рынка в наибольшей степени интересуются результатами встречи ОПЕК в Вене, которая должна состояться 30 ноября. Предполагается, что на этой встрече будет достигнута договоренность о снижении добычи нефти. Однако поступавшие на рынок на прошлой неделе комментарии из ОПЕК пока говорят в пользу того, что не все члены готовы участвовать в соглашении. В частности Ирак выступил с неожиданным заявлением о том, что пока не готов замораживать и тем более сокращать добычу нефти.