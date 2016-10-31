Москва, 31 октября, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Главный врач ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова Алексей Свет в интервью радиостанции «Говорит Москва» опроверг заявление хирурга больницы Константина Синякина о расформировании 41 отделения сердечно-сосудистой хирургии. Главврач пояснил, что такого отделения в больнице никогда не было.

Структура больницы им. Пирогова. Скриншот

«Была выездная сосудистая бригада, которая была сформирована в 1985 году, когда сосудистых хирургов было мало. С 1995 года она получила статус городской выездной бригады. Никто эту бригаду не закрывает. Все выездные бригады с 2015 года передавались в скорую помощь. Получается, что это враньё», — подчеркнул Свет.

Однако если зайти на официальный сайт ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова и ознакомиться со структурой учреждения, выясняется, что 41 первое отделение все же существует. Правда называется оно 41-е отделение сосудистой хирургии.

На странице подразделения можно узнать о том, что: «41 отделение сосудистой хирургии ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова является единственной в Москве выездной бригадой экстренной ангиохирургической помощи (БЭАП) и осуществляет консультативную и хирургическую помощь больным с острой сосудистой патологией не только в Первой градской больнице, но и во всех стационарах Департамента Здравоохранения г. Москвы. В штате 41отделения ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова работают 9 сердечно-сосудистых хирургов, из них 2 профессора, 3 доктора медицинских наук, 3 кандидата медицинских наук».

Там также указывается, что сотрудники 41 отделения ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова осуществляют ангиохирургическую помощь в родильных домах г. Москвы при осложненных родах. А БЭАП ежегодно совершает до 3000 выездов в стационары г. Москвы, выполняет до 200 операций при острой сосудистой патологии.

Посмотреть можно здесь: 41-е отделение сосудистой хирургии

Отметим также, что в ответ на заявления хирурга о том, что сокращается уникальное подразделение, его начальник Алексей Свет обратил внимание на профессиональные качества самого хирурга. По словам главврача, «Константин Синякин в сосудистой хирургии в Первой градской себя не проявил». Он также сравнил показатели работы выездной бригады, с показателями хирургов, работающих непосредственно в стационаре.

«Константин Синякин, к сожалению, в сосудистой хирургии в Первой градской себя не проявил. Сейчас нам приходится готовить официальный ответ. Сколько сосудистых операций сделал доктор Синякин лично. У бригады за год было 250 операций. Это объем бригады сосудистых хирургов за месяц», — подчеркнул главврач.

Но из сообщения хирурга следует, что уникальность бригады состояла не в количестве операций, а, как раз в том, что высококлассные специалисты могли оперативно приехать в стационары города и провести необходимую операцию.

«Те, кто захотят, перейдут на скорую помощь. В больнице им предлагали в общий штат хирургами. Заинтересованности в них как в сосудистых хирургах у меня большой нет», — озвучил свою позицию главврач больницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хирург Константин Синякин 31 октября на своей странице в фейсбук сообщил о том, что прекращает свое существование 41 отделение сердечно-сосудистой хирургии в ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова. Которое по его словам городские стационары больше знали, как бригаду экстренной ангиохирургической помощи (БЭАП, выездные сосудистые хирурги).

Подробности читайте здесь: В Москве «оптимизировали» уникальную бригаду сосудистых хирургов