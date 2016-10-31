Ростов-на-Дону, 31 октября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Самолёт с футболистами «Ростова» приземлился в Мадриде. Команда вечером выйдет на стадион «Висенте Кальдерон», на котором проведет тренировку. Об этом ИА REGNUM 31 октября сообщили в пресс-службе желто-синих.

Vk.com/fcrostov Матч «Ростов» — «Атлетико»

Противостоять «Атлетико» команда Ивана Данильянца будет завтра, 1 ноября. Большинство специалистов уверены в победе испанцев. Но для ростовчан самое главное — набраться опыта, ведь желто-синие впервые в истории попали в Лигу чемпионов УЕФА — самый престижный континентальный турнир. По словам наставника, многих игроков пришлось поберечь перед ответным матчем группового этапа, и на игру РФПЛ с пермским «Амкаром» вышел резервный состав жёлто-синих.

«Ротация состава — это не просто прихоть какая-то и желание тренера. Она обусловлена состоянием футболистов. Некоторые из них травмированы, некоторые просто перегружены», — говорил на послематчевой пресс-конференции Данильянц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в группе D Лиги чемпионов УЕФА ФК «Ростов» занимает последнюю строчку. Команда заработала в свой актив одно очко, сыграв с голландским ПСВ вничью (2:2). Домашний матч с «Атлетико» ростовчане проиграли с минимальным счетом — 0:1. Как отметил после игры полузащитник Кристиан Нобоа, в Мадриде команда постарается сыграть спокойнее.

Дебют же в Лиге чемпионов УЕФА «Ростову» не удался. Первый матч прошёл на выезде с мюнхенской «Баварией». Желто-синие уступили немцам со счетом 0:5. Но боль поражения должны быть, считает вице-президент клуба и тренер желто-синих Курбан Бердыев. Он признался, что хотел серьезных соперников в Лиге чемпионов для своих подопечных.

«С самого начала хотел, чтобы сыграли или с «Баварией», или с «Манчестер Сити», чтобы болельщик увидел. Он этого заслужил, он много лет ждал этого. Если бы мы попали в другую сетку, без топ-клубов, у меня было бы разочарование», — сказал Бердыев в эфире телеканала Матч-ТВ.

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