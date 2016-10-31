Москва, 31 октября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Центральный банк России 28 октября ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 10%. Ещё на прошлом заседании в сентябре регулятор объявил, что ставка останется на текущем уровне до конца 2016 года, а возврат к практике снижения ставки возможен в 1−2 кварталах 2017 года. Таким образом, российский регулятор идёт по пути центробанков развитых стран, которые традиционно дают чёткие ориентиры по денежно-кредитной политике на несколько месяцев вперёд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Со времени последнего заседания, с середины сентября, ситуация в российской экономике не изменилась. Инфляция, инфляционные ожидания и курс рубля достаточно стабильны. В период с 18 по 24 октября инфляция немного ускорилась с 0,1% до 0,2%. Но с начала года рост индекса потребительских цен составляет комфортные 4,6%. По итогам года индекс потребительских цен будет порядка 5,5−6%, что хорошо согласуется с ожиданиями Центробанка. В то же время ориентир по инфляции на следующий год составляет 4%, что достаточно труднодостижимо. Настораживает и снижение розничных продаж (оно продолжается уже 21-й месяц кряду). Исходя из этого, темпы понижения ставки могут замедлиться.

Более интересным оказался комментарий Центробанка РФ по денежно-кредитной политике. Сильных изменений по сравнению с сентябрьским коммюнике также нет. Формулировки остались прежними: необходимость сохранения ставок на текущем уровне до конца года, сохранение умеренно-жёсткой денежно-кредитной политики, риски недостижения цели по инфляции в 4% в 2017 году, признаки восстановления потребкредитования. Центробанку нечего добавить к сентябрьским заявлениям. Но отсутствие новостей — само по себе хорошая новость. Экономика движется в нужном направлении, необходимости корректировать курс у «штурмана» нет.

В этом году, 16 декабря, предстоит ещё одно заседание Центробанк, но сюрпризы на нём также маловероятны. Резонов менять риторику и нервировать рынки нет. Тем более что конец года на мировых рынках будет богат на события: президентские выборы США, заседание ОПЕК, вероятное снижение ставки ФРС США, обсуждение бюджета России на 2017 год. Поэтому оставление Центробанком пространства для манёвра выглядит разумным.

В 2016 году ключевая ставка была снижена два раза — в июне и сентябре. При этом Центробанк РФ продолжает смотреть в сторону постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Регулятор может вернуться к понижению ставки в первом полугодии 2017 года. Первое заседание будет 3 февраля, но активные действия возможны в ходе заседания с пресс-конференцией 24 марта, либо ещё позднее. При этом есть возможность снизить размер шага и снижать ставку не на 0,5% (как было в последние годы), а на 0,25%. Многое будет зависеть от инфляции в начале 2017 года.

Инфляционное давление может усилиться на фоне разовых пенсионных выплат в январе, индексации пенсий в феврале и традиционного январского повышения тарифов на ЖКХ и проезд в общественном транспорте. Кроме того, в начале 2017 года может быть увеличен ряд налогов, в том числе акциз на топливо. Все это способно привести к росту цен на бензин и раскручиванию инфляционной спирали. На этом фоне в следующем году темпы снижения ключевой ставки замедлятся.

На этой неделе продолжится укрепление доллара. Ожидается, что пара евро/доллар на этой неделе будет торговаться на уровнях 1,092−1,095. Курс рубля будет держаться в диапазоне 62−63,50 рубля за доллар и в 68−70 рублей за евро.