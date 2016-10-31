Москва, 31 октября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В России за 9 месяцев 2016 года производство свиней на убой в живом весе во всех категориях хозяйств увеличилось на 10,9% (на 298,2 тыс. тонн) и составило более 3 млн тонн, в сельскохозяйственных организациях — на 14,2% (на 318,2 тыс. тонн) относительно аналогичного периода 2015 года и составило 2,5 млн тонн, сообщили в Минсельхозе РФ.

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Средняя цена сельскохозяйственных производителей на свиней в живом весе в Российской Федерации составила 98,5 руб/кг.

Основной прирост производства свинины обеспечили производители Псковской, Воронежской, Тверской, Челябинской областей и Башкирии.