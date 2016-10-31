Севастополь, 31 октября, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Севастопольская школа №32 может простоять без обогрева до 30 ноября. Об этом 31 октября сообщил и.о. главы департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов, пишут «Примечания».

Ирина Воробьева. Учительница 1957

В результате ремонта внутренних сетей центрального отопления произошли задержки с подключением к отоплению не только школы, но и четырех детских садов — №2, №16, №36 и №121. Их городские власти готовы подключить уже сегодня, 31 октября, в связи с завершением ремонтных работ.

Что же касается школы, то, несмотря на то, что департамент городского хозяйства готов подключить ее к отоплению, к этому не готова сама школа, за что отвечает департамент образования, подчеркнул Чибисов.

Глава департамента образования Михаил Родиков, в свою очередь, заявил, что в школе №32 «выдерживается» температурный режим, однако пояснить спикеру заксобрания Екатерине Алтабаевой, каким образом дети будут ходить в неотапливаемую школу до декабря, он не смог.

Данные по школе, кроме поддержки температурного режима, у него отсутствуют, заверил Родиков, и как она будет работать в ноябре, он «не знает».

По итогам обсуждения замгубернатора Илья Пономарев поручил чиновнику вместе с коммунальными службами разобраться с проблемой в максимально короткий срок.

Между тем, в школе №32 «дети уже две недели сидят в куртках, особенно на последних уроках», несмотря на то, что в городе еще не было серьезного похолодания, передает слова родителей учащихся «Новый день». «О каком температурном режиме речь — непонятно», — добавили они.