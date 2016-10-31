Москва, 31 октября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Динамика российской валюты к доллару и евро начинает все больше беспокоить участников рынка. Инвесторы опасаются пропустить момент, подходящий для покупки иностранной валюты, а причин для дальнейшего роста валюты с каждым днём становится всё больше, отметил финансовый эксперт компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Сергей Душечкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

«Продолжавшийся ранее рост котировок нефти приостановился у отметки 53 доллара за баррель, после чего пошло нисходящее движение. Несмотря на то, что снижение в нефти пока больше походит на локальную коррекцию, игнорировать движение Brent от 53 к 50 долларам за баррель валютные трейдеры не смогли. На фоне начала сезона традиционного предновогоднего обесценения рубля, а также с учетом падения котировок нефти у евро и доллара вполне логично появились новые покупатели», — отметил он. В ближайшее время под пристальным прицелом трейдеров, как обычно, будут находиться котировки нефти, гвоорит эксперт. «В случае продолжения снижения ситуация рискует перерасти в локальные панические распродажи с целями в районе 43−45 долларов за баррель. При таком развитии событий тренд на удешевление рубля будет продолжен, а потолок для роста доллара постепенно будет сдвигаться всё выше. Чем дольше по времени торги будут проходить выше 63 рубля за доллар, тем больше будет вероятность увидеть отметку 64. Судя по текущей ситуации, все идет именно к этому», — полагает Душечкин.Дополнительным драйвером для роста доллара может стать заседание ФРС США, откуда может быть получен сигнал о скором повышении процентной ставки, напоминает эксперт. «На данный момент, по доступным данным, более 70% экспертов и аналитиков ожидают увидеть повышение ставки в декабре 2016 года, однако некоторых сюрпризов на фоне роста ВВП США можно ждать уже сейчас», — указывает он.

31 октября на ММВБ к середине дня доллар прибавляет 0,10% и продаётся по цене 63,15 рублей, евро торгуется без изменений у отметки 69,15 рублей, напоминает эксперт.