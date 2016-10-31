Ростов-на-Дону, 31 октября, 2016, 15:31 — ИА Регнум.

Ростовский трамвайный парк пополнился двумя новыми вагонами. В депо доставили два трамвая серии 71−911Е «City Star». Об этом сообщается в официальной группе «Ростовский городской транспорт», действующей в соцсети «ВКонтакте», передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

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По уточненной информации, производитель учел и устранил множество недоработок, поэтому вагоны отличаются от «опытного» предшественника более усовершенствованными техническими характеристиками. Также известно, что внешний вид передней части вагона изменен, обновлена светотехника.

Напомним, что до конца ноября в Ростов-на-Дону должны прибыть еще 14 вагонов на общую сумму 525 млн рублей. Средства на эти цели были выделены из региональной казны. Поставкой занимается компания ООО «ПК Транспортные системы». Аукцион администрация Ростова-на-Дону провела ещё летом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, обновление пассажирского транспорта, в том числе трамвайного парка, осуществляется в преддверии мундиаля, который примет в 2018 году и донская столица. Также планируется купить 30 троллейбусов и 100 автобусов.

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