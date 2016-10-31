Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти подтвердил претензии Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении ФГБУ «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк». Антимонопольное ведомство упрекало цирк в многочисленных нарушениях федерального закона о закупках при организации гастролей всемирно известного клоуна Олега Попова в феврале 2016 года.

Олег Попов

По версии УФАС, нарушения были допущены при проведении конкурса на оказание услуг по показу цирковой программы «Пусть всегда будет солнце» с ценой контракта 125 млн рублей.

«В своем решении Арбитражный суд СПб и ЛО подчеркивает, что все выявленные комиссией нарушения установлены правомерно, — сообщила сегодня, 31 октября, пресс-служба УФАС. — В частности, суд отмечает, что в техническом задании содержатся явные противоречия действующему законодательству».

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Решение УФАС по одной из двух жалоб «Международной цирковой компании» петербургский Цирк на Фонтанке успешно опротестовал в суде первой инстанции. В связи с этим антимонопольное управление планирует обжаловать это решение в апелляции.

Как сообщалось, по итогам рассмотрения жалобы в УФАС Цирк Чинизелли было предложено привлечь к административному штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Как заявлял в феврале директор Росгосцирка Вадим Гаглоев, выступления Олега Попова с программой «Пусть всегда будет солнце» в Петербурге принесут петербургскому цирку прибыль в 100 миллионов рублей.