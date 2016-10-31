Москва, 31 октября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Госдума 3 ноября может принять закон об уголовной ответственности за допинг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, по его словам, склонение спортсмена к использованию субстанций или методов, запрещенных в спорте, тренером, спортивным врачом предлагается карать штрафом до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — до трех лет.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо двух или более спортсменов, либо с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, предполагает более жесткое наказание: штраф в размере до 500 тыс. рублей, максимальное наказание — ограничение свободы сроком до двух лет.

Если же склонение к допингу повлекло смерть спортсмена или иные тяжкие последствие — в качестве наказания будет грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности до пяти лет.

Таким образом, правительство смягчило санкции по сравнению с первоначальной версией. «Там иные сроки, в сторону смягчения. Но они (все равно при этом) достаточно жесткие», — сказал Жуков.

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Предполагается, что на Совете Думы 1 ноября Жуков ввиду обширной повестки предложит провести пленарное заседание Госдумы 3 ноября.