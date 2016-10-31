Москва, 31 октября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий действие соглашения с США по оружейному плутонию. Соответствующий указ опубликован 31 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Владимир Путин заявил, что сегодня всем известно, почему Россия приостановила действие договора с США по уничтожению избыточного количества оружейного плутония.

«Есть такое понятие, как «запросная позиция». Решение о договоре по уничтожению избыточного количества оружейного плутония — мы из него вышли. Мы приостановили его действие. Думаю, все знают, почему. Соглашение предусматривало, что будут построены заводы, которые будут уничтожать избыточное количество оружейного плутония. США объявили, что выполнять свои обязательства не намерены — со ссылкой на финансовые трудности — а у нас этих трудностей нет, что ли?» — сказал Путин.

По его словам, «то, что объявили США в одностороннем порядке — это называется «возвратный потенциал»: «А мы-то уничтожаем его! Мы построили завод, деньги истратили! Мы богаче США? Нам по ряду вопросов трудно говорить с США — почти никакие договорённости не выполняются, в том числе по Сирии. Мы готовы искать решения любых сложных вопросов».