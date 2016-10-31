Калуга, 31 октября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Порядка 4 млрд 377 млн рублей составляет задолженность предприятий Калужской области ресурсоснабжающим организациям, заявил 31 октября на заседании регионального правительства министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Алексей Шигапов, сообщает 31 октября корреспондент ИА REGNUM .

Alexas_Fotos Старые счеты

По словам калужского министра, в октябре текущая задолженность выросла на 330 млн рублей, что в первую очередь вызвано началом отопительного сезона. К тому же, основные долги связаны с поставками газа.

Одновременно на 7% уменьшилась общая задолженность по электроэнергии, а по водоснабжению и водоотведению долгов стало меньше на 20%.

Кстати, общая сумма просроченной задолженности в регионе снизилась на 244 млн рублей. Это в первую очередь связано с тем, что поставщики тепла, электроэнергии, горячей и холодной воды и газа приступили к активной претензионной работе с должниками за поставленные ресурсы путём подачи исков в суд. Впрочем, мораторная исковая задолженность увеличилась на 345 млн рублей, а общая сумма заявленных исков составляет 1 млрд 645 млн рублей.

Дело в том, что согласно существующей практике с момента подачи иска в суд до вынесения решения в среднем проходит около 10 месяцев.

Между тем, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал проблему долгов за энергоресурсы одной из главных угроз национальной безопасности России.

«Бесперебойная работа системы жилищно-коммунального хозяйства — вопрос стратегической безопасности», — считает глава калужского региона.