Липецк, 31 октября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Липецкой области завершено дело скандально известного ООО «Городская касса», руководство которого проворачивало махинации с коммунальными платежами, полученными у населения. Компания не стала банкротом, так как вернула долги кредиторам.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, заявление о прекращении процедуры банкротства в арбитраж подал конкурсный управляющий «Кассы» Сергей Гарковенко. Конкурсное управление — первая стадия процедуры банкротства — была введена весной с подачи энергетиков, хотевших получить долг с «Городской кассы». ОАО «Липецкая городская энергосбытовая компания» обратилось в суд с требованием взыскать с «Городской кассы» 11,7 млн рублей, которые компания получила незаконным путем, однако в ходе разбирательства эта сумма была снижена до семи миллионов. Позже претензии предъявили и другие компании, среди которых были ООО «Мегастрой», ЗАО «ЭкоПром-Липецк», ОГУП «Липецкоблводоканал», «Коммунсервис», ООО «Жилищно-эксплуатационное управление треста «Липецкстрой», а также фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области. Общая сумма требований к ООО «Городская касса» превысила 18 миллионов рублей.

В суд были предоставлены документы, подтверждавшие, что «Городские кассы» вернули долги 17 юридическим лицам. С решением суда согласились не все кредиторы. У них есть месяц, чтобы обжаловать решение Арбитражного суда Липецкой области в вышестоящей инстанции.

Напомним, история с «Городскими кассами» началась в конце марта 2015 года, когда выяснилось, что компания, которая должна была принимать от граждан плату за коммунальные услуги и перечислять их поставщикам ресурсов, пускает эти средства в незаконный оборот. Средства аккумулировались на собственных счетах компании, а потом шли на выдачу микрозаймов под проценты. «Кассы» работали в Воронежской, Липецкой областях и Москве. 24 марта 2015 года в центральном офисе липецкого ООО «Городская касса» прошли обыски. Офисы компании были оперативно закрыты и в других городах, полиция задержала более десяти организаторов преступного сообщества. Тогда озвучивались данные, что доход от незаконного оборота средств составил около 100 млн рублей.