Самара, 31 октября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. 31 октября на уборке улиц Самары в дневную смену задействовано 132 единицы спецтехники и 306 человек в том числе: 16 погрузчиков, 19 самосвалов, 1 автогрейдейдер, сообщили ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства и экологии.

jackmac34 Снег Каша. Следы машин

По данным ФГБУ «Приволжскоея УГМС», 31 октября в Самарском регионе облачно, осадки, местами сильные преимущественно в виде снега, мокрого снега, местами налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха — 2 … +3 °C. На дорогах местами гололедица.

1 ноября погода не изменится, также облачно. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, температура воздуха ночью — 1 … — 6 °C. На дорогах местами гололедица. Днем температура воздуха 0 … — 5 °C.