Москва, 31 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Динамика российской валюты к доллару и евро начинает все больше беспокоить участников рынка, считает финансовый эксперт «Аналитика Онлайн» Сергей Душечкин. Инвесторы опасаются пропустить момент, подходящий для покупки иностранной валюты.

ИА REGNUM Рубль

«Причин для дальнейшего роста иностранной валюты с каждым днём становиться всё больше. Основной фактор, поддерживающий рубль последние несколько недель, постепенно теряет свою актуальность. На фоне начала сезона традиционного предновогоднего обесценения рубля, а также с учетом падения котировок нефти, у евро и доллара вполне логично появились новые покупатели», — пояснил эксперт.

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«В ближайшее время в случае снижения цен на нефть ситуация в район 43−45 долларов за баррель тренд на удешевления рубля будет продолжен, а потолок для роста доллара постепенно будет сдвигаться всё выше. Чем дольше по времени торги будут проходить выше 63 рубля за доллар, тем больше будет вероятность увидеть отметку 64. Судя по текущей ситуации, все идет именно к этому», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю. Так, стоимость евро к рублю выросла на 60,80 копейки и составила 69,27 рубля. Курс доллара увеличился на 31,37 копейки и достиг показателя 63,22 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась до $50,59 за баррель, нефть марки WTI опустилась до $48,58.