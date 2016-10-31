Вильнюс, 31 октября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В третьем квартале 2016 года оборот торговли на рынках страны составил 97 млн евро, и по сравнению с вторым кварталом 2016 года вырос на 4,8% по ценам того периода (если устранить влияние сезона и количества рабочих дней — сократится на 0,3%), сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 октября, в Департаменте статистики Литвы. Торговля продуктами питания выросла на 7,6%, непродовольственными товарами — на 3,5%, торговля растениями и животными сократилась на 2,3%.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

Среди продуктов питания больше всего выросла торговля картофелем — на 17%, овощами — на 16,9%, фруктами и ягодами — на 13,7%. Среди непродовольственных продуктов больше всего выросла торговля одеждой — на 4,4%, обувью и кожаными изделиями — на 3,8%, больше всего сократилась торговля косметикой, предметами личной гигиены — на 8,6%, торговля бытовой химией и средствами для стирки — на 4,5%.