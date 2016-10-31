Москва, 31 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Результаты первого тура выборов президента Молдавии и перспективы второго тура 13 ноября прокомментировал для ИА REGNUM российский эксперт по проблемам Молдавии Артём Хрюкин:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Очевидно, что в Кишиневе побеждает третья сила. Эту силу не берут в расчет наши горе-аналитики и западные тоже. Эта сила составляет подавляющую часть электората Молдовы. И эта сила в день голосования осталась дома и не участвовала в олигархическом фарсе. Имя этой силы — народ Молдовы.

Уже начинают выкристаллизовываться лидеры этой силы, и они не будут никого спрашивать — как им строить свою страну. Они просто будут работать, прагматично и выверенно. Остается надеяться на итоги второго тура — видимо, все останутся дома. По аналогии с давними российскими выборами («Голосуй, а то проиграешь») появился слоган: «Будь дома, а то проиграешь!»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам первого тура выборов во второй тур вышли поддерживаемый Москвой глава Партии социалистов Молдавии Игорь Додон и прозападный кандидат, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду.