Кабул, 31 октября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Афганистан ведет борьбу с терроризмом, но одновременно с этим проигрывает войну с наркомафией, заявил заместитель министра внутренних дел Афганистана по борьбе с наркотиками Баз Мохаммад Ахмади, сообщает 31 августа France Press.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

«Три года назад в 20 провинциях Афганистана не было мака. Теперь только в 13 провинциях не производят наркотики», — сказал Ахмади.

«Правительство слишком занято борьбой с терроризмом и талибами и проигрывает битву с наркотиками, однако все это взаимосвязано», — добавил Ахмади.

Напомним, всего в Афганистане 34 провинции, из них только в 13 провинциях нет производства наркотиков, получается, что более чем на 60% территории Афганистана выращивают мак. 95% посевов мака находятся в районах, контролируемых талибами и другими террористическими группами.

Среди причин, которые способствовали увеличению масштабов производства наркотиков, называют благоприятные погодные условия, рост нестабильности в регионе и сокращение международной поддержки в борьбе против наркотиков. Афганистан на данный момент является ведущим производителем опиума.