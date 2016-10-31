Киев, 31 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Европарламент не внес на рассмотрение пленарной сессии, которая пройдет 21−24 ноября, вопрос по отмене визового режима для граждан Украины. Об этом 31 октября говорится в проекте повестки дня следующей сессии законодательного органа ЕС, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

При этом в повестке дня следующей сессии Европарламента нет и вопроса о механизме приостановления безвизового режима с ЕС.

Справка: 21−24 ноября в Страсбурге пройдет пленарная сессия Европарламента. 24 ноября в Брюсселе пройдет 18-ый саммит Украина — ЕС, на котором должен решиться вопрос либерализации визового режима для украинцев. Украину будет представлять президент Петр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Порошенко заявил, что ЕС до 24 ноября введет безвизовый режим для граждан Украины. По его словам, соответствующее решение будет принято после саммита Украина — ЕС. «Я уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима полностью будут подписаны и ратифицированы Европарламентом. В этом нет никаких сомнений. Могу даже сказать до какой даты — это произойдет до 24 ноября», — рассказал Порошенко.

Глава государства пояснил, что вопрос предоставления безвизового режима Украине затянулся из-за спора между Европейским парламентом и Европейской комиссией о полномочиях в приостановке безвизового режима для любой из стран ЕС.

Напомним, 5 сентября евродепутат от «Европейской народной партии» Мария Габриэль (Болгария) в своем отчете по вопросу либерализации визового режима с Украиной призвала Европарламент предоставить Украине безвизовый режим. По ее словам, Украина «достигла необходимого прогресса и выполнила все необходимые критерии», в частности в сфере судопроизводства и внутренних дел. «Голосуя за это предложение Комиссии, Европейский парламент подтвердит принцип, что каждая страна в случае выполнения всех необходимых критериев может получить либерализацию визового режима», — сказала Габриэль.

18 декабря Европейская комиссия окончательно приняла шестой отчет по выполнению Украиной требований Плана действий визовой либерализации. Безвизовый отчет Еврокомиссии не содержит никаких дополнительных условий или критериев отмены виз для украинцев. 20 апреля ЕК предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.