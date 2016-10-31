Париж, 31 октября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В северной части Парижа, в квартале Сталинград, полицейские приступили к переписи нелегальных мигрантов. Позже таких людей расселят по специализированным центрам, передает 31 октября радиостанция «Вести ФМ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

В рамках первого этапа работы с беженцами сотрудники полиции распределяют их по группам. В первую входят мигранты без документов, во вторую — люди, являющиеся беженцами официально.

Обстановка в районе площади Сталинград в Париже стала накаляться несколько дней назад, когда французские власти приступили к сносу «джунглей» — самого крупного стихийного лагеря беженцев в городе Кале. Сотни мигрантов отправились в Париж, чтобы не попасть в руки сотрудников миграционных служб.

По предварительным оценкам, на сегодняшний день на парижских улицах живут до 2,5 тыс. нелегальных мигрантов. Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил о намерении расселить все стихийные лагеря беженцев в столице.