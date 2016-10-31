Ноябрь для Петербурга и Ленобласти начнется со снега и похолодания
Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Первая декада ноября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет снежной. Об этом сегодня, 31 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.
«Первая декада ноября будет холодная. Температура воздуха — ниже нормы в течение всей декады, осадки в виде снега», — сообщил Колесов.
По словам специалиста, циклон должен подойти к Северной столице уже в среду, 2 ноября. Ожидается также усиление ветра до 5−10 метров в секунду.
По словам Колесова, температура воздуха в эти дни будет колебаться от 0 до минус 5 градусов в течение суток. При прояснениях в отдельные ночи в некоторых районах Ленобласти столбик термометра может опуститься и до минус 9 градусов. Однако после этой волны холода в ноябре снова может немного потеплеть, не исключил эксперт.
Сегодня, по данным Гидрометцентра, в Петербурге небольшой снег, ветер северных и северо-восточных направлений, температура воздуха от 0 до 2 градусов тепла. Завтра, 1 ноября, небольшой снег ожидается днем. Температура воздуха также не поднимется выше 2 градусов тепла, на дорогах местами гололедица.
В среду, 2 ноября, ожидается снег с порывами ветра в прибрежных районах Петербурга до 10−13 м/с. В Ленобласти в этот день местами ожидается метель с налипанием мокрого снега на проводах.