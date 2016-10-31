Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Первая декада ноября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет снежной. Об этом сегодня, 31 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«Первая декада ноября будет холодная. Температура воздуха — ниже нормы в течение всей декады, осадки в виде снега», — сообщил Колесов.

По словам специалиста, циклон должен подойти к Северной столице уже в среду, 2 ноября. Ожидается также усиление ветра до 5−10 метров в секунду.

По словам Колесова, температура воздуха в эти дни будет колебаться от 0 до минус 5 градусов в течение суток. При прояснениях в отдельные ночи в некоторых районах Ленобласти столбик термометра может опуститься и до минус 9 градусов. Однако после этой волны холода в ноябре снова может немного потеплеть, не исключил эксперт.

Сегодня, по данным Гидрометцентра, в Петербурге небольшой снег, ветер северных и северо-восточных направлений, температура воздуха от 0 до 2 градусов тепла. Завтра, 1 ноября, небольшой снег ожидается днем. Температура воздуха также не поднимется выше 2 градусов тепла, на дорогах местами гололедица.

В среду, 2 ноября, ожидается снег с порывами ветра в прибрежных районах Петербурга до 10−13 м/с. В Ленобласти в этот день местами ожидается метель с налипанием мокрого снега на проводах.