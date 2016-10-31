Москва, 31 октября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Более половины жителей России (52%) положительно оценивают нанесение ВКС РФ авиаударов по объектам на территории Сирии. Чуть меньше половины респондентов, 49%, считают, что Россия должна продолжать вмешательство в ситуацию в Сирии, таковы результаты соцопроса, опубликованного 31 октября Левада-центром.

Syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

При этом 26% опрошенных не согласны с тем, что российские военные наносят удары с воздуха по сирийским объектам, а 28% респондентов придерживаются мнения, что Москве стоит прекратить участие в сирийском урегулировании.

Около трети респондентов считают, что из-за российских бомбардировок упала репутация страны на международной арене. Напротив, 21% опрошенных считают, что отношение к России улучшилось, однако 26% изменений не заметили, а 21% затруднился с ответом.

Обострение отношений России и Запада в связи с сирийскими событиями может привести к новой мировой войне, считают 48% жителей страны. По мнению 42%, такой угрозы нет. Более трети, 35%, выразили мнение, что США и страны Запада смогут найти общий язык с Россией и Дамаском в вопросе урегулирования сирийского кризиса, однако 39% считают, что этого не случится.