Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела о покушении на мошенничество в Санкт-Петербурге проводятся обыски в административно-правовом управлении ФБГОУ ВО «Санкт-Петербургский аграрный университет». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

«Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего Руслана Магомаева адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, начальника административно-правового управления ФБГОУ ВО «Санкт-Петербургский аграрный университет», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК России («Покушение на мошенничество»), в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, Магомаев получил крупную взятку от директора Калининградского филиала этого учебного заведения. Инцидент произошёл 5 октября, сумма — полтора миллиона рублей.

Взятку Магомаев принял «за общее покровительство и непривлечение его к дисциплинарной ответственности». Стоит отметить, что Магомаеву вручили муляж денег.

После этого сотрудники УФСБ задержали чиновника. Обыски продолжаются.