Рим, 31 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В центральной Италии продолжаются подземные толчки. С утра воскресенья 30 октября их было уже более 100. Об этом сообщает национальная геологическая служба. Самый сильный афтершок произошел сегодня, 31 октября, в 4:27 утра силой 4,27 баллов, эпицентр находился на глубине 11 километров всего в 3 км от городка Норча, в котором зарегистрировано наибольшее количество разрушений, включая церковь Святого Бенедикта XIII века.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Национальная служба гражданской защиты сообщает, что более пятнадцати тысяч человек остались без крова. Около пятисот человек размещены в отелях в городе Тразимено и более четырех тысяч в гостиницах на побережье Адриатического моря. Кроме того, около трех тысяч человек размещены в области Умбрия, в области Марке без крова остались семь тысяч человек. Десятки человек получили ранения, никто не погиб. Силы толчков ощущались и в Риме. На время было приостановлено движение метро.

Сейсмологи отмечают, что землетрясение 30 октября стало самым сильным с 1980 года, тогда от разрушения пострадал юг Италии, в частности, области Ирпиния.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный подземный толчок силой 7,1 балла произошел в центральной Италии утром 31 октября. Это уже третье сильное землетрясение за последние месяцы. Первое землетрясение произошло 24 августа, в тех же центральных областях, погибло около 300 человек. Второе землетрясение силой 4,6 произошло 26 октября.