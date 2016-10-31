Бакал, Челябинская область, 31 октября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Градообразующему предприятию Бакальское рудоуправление (БРУ) поможет выйти из затяжного кризиса Челябинский металлургический комбинат (ЧМК). Об этом договорились представители руководства БРУ, ЧМК и правительства Челябинской области на трехстороннем совещании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Eurobanko.ru Челябинский металлургический комбинат

На совещании под председательством вице-губернатора Руслана Гаттарова были закреплены соглашения о разработке комплексной программы, по которой один из основных потребителей продукции бакальских горняков — Челябинский металлургический комбинат готов закупать железную сидеритовую руду в крупных объемах. Это поможет стабилизировать как экономическую ситуацию на БРУ, так и социальное положение в городе Бакале.

«Работа по разрешению непростой ситуации в моногороде Бакал, которая находится на личном контроле губернатора области, продолжается. На сегодняшний день БРУ и ЧМК готовы сотрудничать для разрешения трудностей на предприятии — в настоящий момент стороны приступили к разработке совместной антикризисной программы, концепт которой будет представлен на рассмотрение в конце ноября текущего года», — сообщил Руслан Гаттаров.

Представитель акционеров БРУ Владислав Шацилло сообщил, что на текущий момент ситуация на градообразующем предприятии Бакала стала стабильной. «Сделано все, чтобы избежать ее повторения, особенно в части долгов по заработной плате», — отметил Владислав Шацилло.

Напомним, на БРУ сложилась тяжелая ситуация со сбытом продукции предприятия. Невыплата зарплат накалила социально-экономическую ситуацию в моногороде до предела. Люди вышли на шествие и митинг с требованиями выплаты зарплаты и особого внимания к развитию моногорода. В результате публикаций в СМИ на событие отреагировали правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело в связи с задолженностью на Бакальском руднике. После этого руководство промышленного объекта изыскало средства в размере свыше 44 млн рублей на погашение задолженности и текущей заработной платы.

Также к проблеме подключились представители министерства экономического развития Челябинской области. Были организованы выездные встречи с руководством БРУ и Саткинского района и совещания в Челябинске по вопросам программы развития предприятия.

Напомним, Челябинская область в 2015 году направила заявку о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Бакале, а 21 октября министерство экономического развития РФ ее одобрило.

Согласно законодательству о ТОСЭР, моногорода получат широкие преференции по налогам и платежам в бюджет.

Отметим, на БРУ разработана инвестиционная программа, согласно которой горняки рассчитывают на увеличение востребованной продукции с 57 до 123 тонн. К реализации программы градообразующее предприятие приступит в 2017 году. Сумма проекта на первоначальном этапе составляет около 200 млн рублей частных инвестиций. Общая стоимость вложений определена в размере 7 млрд рублей.