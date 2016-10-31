Москва, 31 октября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Футболисты сборной РФ Александр Кокорин и Павел Мамаев получили около 30 млн рублей от Российского футбольного союза (РФС) за выход команды на Евро-2016, сообщает 31 октября «Лайф» со ссылкой на источник, близкий к тренерскому штабу сборной.

pixel2013 Пробки от шампанского

Как пояснил собеседник издания, в рамках полного отборочного цикла к турниру полузащитник Павел Мамаев участвовал в трех матчах, а нападающий Александр Кокорин — в девяти. При этом в среднем за матчи, закончившиеся победой, футболисты получали премиальные в размере немногим более 1 млн рублей. Помимо этого, игрокам полагалась разовая премия. Согласно подсчетам, в целом премия Кокорина составила более 19 млн рублей, а Мамаева — около 11 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после Евро-2016, завершившегося провалом российской сборной, Кокорин и Мамаев отправились в отпуск в Монте-Карло (Монако), где устроили вечеринку в ночном клубе. Гостей заведения футболисты угощали шампанским «Арман де Бриньяк» по цене €500 за бутылку. С учетом того, что спортсмены заказали около 500 бутылок, вечер обошелся им в €250 тыс. или 18 млн рублей.

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