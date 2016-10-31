Москва, 31 октября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю на 1 ноября, говорится в сообщении регулятора.

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Так, стоимость евро к рублю выросла на 60,8 копейки и составила 69,2863 рубля. Курс доллара увеличился на 31,37 копейки и достиг показателя 63,2174 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная с учетом официальных курсов, сократилась на 44,61 копейки. Она составила 65,9484 рубля.