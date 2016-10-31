Москва, 31 октября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Движение поездов в Москве, несмотря на то, что в одном из грузовых вагонов у железнодорожной станции Чухлинка были обнаружены взрывоопасные предметы, идёт в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Mapio.net Чухлинка. Платформа

«Пассажирские станции и платформы Курского и Горьковского направлений Московской железной дороги работают в штатном режиме, пригородные и пассажирские поезда выполняют все рейсы по расписанию. Информация о том, что на остановочном пункте Чухлинка якобы проводится эвакуация, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проверяют грузовой вагон на наличие взрывчатки в грузовом парке станции Перово-1. Причём путь, на котором стоит подозрительный вагон, расположен на большом расстоянии от главных путей.

«Ситуация не создает угрозу безопасности движения поездов», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября источник в правоохранительных органах сообщил, что территория у железнодорожной станции Чухлинка оцеплена сотрудниками полиции: в одном из грузовых вагонов были обнаружены взрывоопасные предметы.