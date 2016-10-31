Мурманск, 31 октября, 2016, 14:01 — ИА Регнум.



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В Мурманске состоялись торги по выбору подрядчика на выполнение ремонта помещений закрытой детской поликлиники в удалённом районе областного центра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Мурманской области, для участия в электронном аукционе было подано 10 заявок.

«В результате торгов начальная (максимальная) цена договора снижена до 1 116 118,46 рубля, — отметили в Минздраве. — Комитетом государственных закупок Мурманской области рассматриваются вторые части заявок участников торгов и готовится протокол подведения итогов электронного аукциона. Договор с победителем электронного аукциона на выполнение ремонтных работ будет заключён не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона».

Напомним, по условиям аукционной документации, ремонт помещений должен быть завершён до 20 декабря 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году мурманские власти лишили жителей областного центра единственной в микрорайоне детской поликлиники. В Минздраве, который недавно принял в своё ведение городские учреждения здравоохранения, считают, что медицинское обслуживание 3 тысяч детей должно осуществляться там, где созданы условия для этой работы. То есть не на Лобова — в шаговой доступности для большинства возмущённых родителей, а на Инженерной — учреждении, где консультируются и лечатся жители Ленинского района Мурманска.

Родители не раз жаловались на «гигантские многочасовые очереди» в основном здании на Инженерной, невозможность дозвониться до регистратуры, а также наличие железнодорожного переезда, из-за которого дети опаздывают на приём к медицинским специалистам.