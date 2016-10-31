Москва, 31 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В правительстве РФ нет понимания о переходе в иную экономическую реальность, настолько привыкли к легким нефтяным деньгам, заявил экс-глава Минфина, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Мы настолько научились легко распоряжаться деньгами, когда было благополучие, что сейчас, я хочу сказать, четко ни у руководства правительства (в широком смысле — у руководства страны), ни у министерств нет еще понимания, что мы перешли в другую реальность», — сказал Кудрин, выступая на конференции «Антимонопольное регулирование в России», отметив проблему факторов роста.

«Мы сегодня пока не перестроили политику, не перестроили реалии, у нас все вызовы низкого роста остаются», — считает Кудрин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-министр называл ключевые вызовы, с которыми столкнулась Россия. Первый вызов — низкая цена на нефть, второй — отставание в инновациях, а также проблемы с демографией. «В инерционном варианте мы будем иметь в ближайшие годы потенциал экономического роста в среднем всего 1,5−2%. За последние семь лет средний рост ВВП — около 1%. То есть, мы уже попали в эту тенденцию, и из нее очень тяжело выйти. Одна из причин — это зависимость от минеральных ресурсов нашей экономики и экспорта», — отмечал Кудрин.