Горно-Алтайск, 31 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Первый заместитель главы города Горно-Алтайска Ольга Сафронова, исполняющая обязанности мэра, представила сегодня, 31 октября, новых сотрудников администрации. Первым заместителем главы стала Юлия Мягкова, управляющим делами — Миржан Заргумаров, начальником управления по имуществу и земельным отношениям — Валентина Челтугашева. При этом первый вице-мэр Виктор Емельянов и управделами Алексей Пешков, которые считаются «старожилами», ушли в отставку по собственному желанию.

Belta.by Новые назначения

Трое вновь назначенных чиновников приступят к исполнению своих обязанностей с 1 ноября. После испытательного срока кандидатов ждет утверждение на очередной сессии городского совета депутатов, говорится в сообщении городской администрации.

Команда мэрии существенно омолодилась — самому старшему из назначенных сегодня чиновников — 37 лет, самому младшему — 30 лет. При этом и самой Сафроновой в этом году исполнилось 40 лет.

Отметим, что Ольга Сафронова до недавнего времени была вице-премьером Республики Алтай. В конце августа она стала вице-мэром и начала исполнять обязанности мэра Виктора Облогина, которого суд отстранил от должности на период расследования многочисленных уголовных дел, возбужденных в отношении градоначальника. Как уже сообщало ИА REGNUM, Облогин, руководивший городом на протяжении почти 25 лет, обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В настоящее время находится под домашним арестом.

После задержания Облогина его обязанности исполнял Николай Колесниченко, однако в конце июня и в отношении этого чиновника вступил в законную силу приговор суда, которым он был признан виновным в превышении полномочий и в соответствии с которым ему нельзя занимать руководящие должности. И. о. главы администрации стал Виктор Емельянов.

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Затем мэрию сотряс еще один скандал — в получении взятки обвинили руководителя управления образования Екатерину Петренко. Ее, как и Облогина, отправили под домашний арест, а недавно она признала вину в получении взятки на сумму 889 тыс. рублей.

Вскоре после задержания Петренко глава Республики Алтай Александр Бердников заявил, что мэрия находится «в глубоком морально-этическом кризисе», а городская экономика — в предбанкротном состоянии, им настоял на необходимости «кадрового обновления». Таким образом в администрации появилась Сафронова.

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В следующем году истекает срок полномочий и городского совета, и мэра Облогина. В соответствии с новым законом, глава города будет избираться из числа депутатов, а администрацией будет руководить сити-менеджер.

«Очевидно, что на власть будет претендовать Ольга Сафронова, поэтому сейчас она формирует свою команду, — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Насколько будут удачными эти назначения, покажет время. Однако она, как управленец, не могла существовать в той системе координат, которую заложил Облогин — они очень разные по менталитету люди, люди из разных эпох. Думаю, кадровые перестановки продолжатся».

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