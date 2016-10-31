СМИ: У Карауловой выявили «шизотипическое расстройство»
Москва, 31 октября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), которую подозревают в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), страдает шизотипическим расстройством личности. Об этом, как передает RT, сообщил представитель окружного военного суда, где рассматривается дело девушки.
«Суд огласил документы по состоянию здоровья подсудимой, из которых следует, что в июне 2015 года ей был поставлен диагноз «шизотипическое расстройство», — заявил источник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, студентка МГУ Караулова пыталась бежать в Сирию, где она собиралась, по версии следствия, вступить в ряды террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Девушка была задержана при пересечении турецко-сирийской границы в октябре 2015 года.
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