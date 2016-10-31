Москва, 31 октября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), которую подозревают в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), страдает шизотипическим расстройством личности. Об этом, как передает RT, сообщил представитель окружного военного суда, где рассматривается дело девушки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Варвара Караулова

«Суд огласил документы по состоянию здоровья подсудимой, из которых следует, что в июне 2015 года ей был поставлен диагноз «шизотипическое расстройство», — заявил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студентка МГУ Караулова пыталась бежать в Сирию, где она собиралась, по версии следствия, вступить в ряды террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Девушка была задержана при пересечении турецко-сирийской границы в октябре 2015 года.

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