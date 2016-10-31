Ставрополь, 31 октября, 2016, 13:57 — ИА Регнум.



Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Полицейский-кинолог Ставропольского края попал под уголовную статью по подозрению в избиении человека при исполнении своих должностных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие располагает данными, что в Александровском районе в сентябре 30-летний кинолог избил нетрезвого мужчину при оформлении документов об административном нарушении этого человека. Бил полицейский по голове и телу мужчины.

При этом, никаких поводов для избиения у стража порядка не было, а значит его действия попадают под статью о превышении должностных полномочий.

Органы следствия нашли и допросили свидетелей по делу. Расследование дела продолжается.

В региональном управлении МВД сообщили ИА REGNUM о проведении служебной проверки в отношении полицейского. Итоги проверки также находятся на столе у следователя СКР. После решения суда в полиции будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел.