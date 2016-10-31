Сан-Антонио, США, 31 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В ходе празднования Хеллоуина в городе Сан-Антонио (штат Техас, США) мужчина, нарядившийся персонажем американского фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгером, ранил пять человек, передаёт телеканал CBS.

Цитата из к/ф «Кошмар на улице Вязов». реж Сэмюэль Байер. 2010. США Фредди Крюгер

Переодевшийся в Крюгера человек выстрелил в людей на вечеринке. Пять человек получили ранения, пострадавшие госпитализированы. Переодетый в маньяка человек скрылся. Ведётся розыск злоумышленника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о Хеллоуине знают 79% жителей России, но из них только каждый десятый респондент (девять процентов) собирается его праздновать (среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — каждый пятый). Не собираются праздновать Хеллоуин 70% российских граждан.

Напомним, Хеллоуин стали праздновать в России, копируя традиции Великобритании. В этой стране праздник — канун Дня всех святых — отмечается 31 октября.