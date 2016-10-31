Москва, 31 октября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении бюджетообразующий законопроект, предусматривающий рост акцизов на топливо, вино, табак и табачные изделия, НДПИ, а также перераспределение налога на прибыль в пользу федерального центра, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Wallpaper.net Алкоголь и табак

Акцизы на средние дистилляты в 2017 году предлагается повысить и установить в размере 7,8 тыс. рублей за 1 тонну, в 2018 году — 8,112 тыс. рублей за тонну, в 2019 году — 8,436 тыс. рублей за тонну.

Акцизы на дизельное топливо будут повышены и установлены на уровне 6,8 тыс. рублей, 7,072 тыс. рублей и 7,355 тыс. рублей в 2017—2019 годах соответственно. Ставка акциза на бензин, не соответствующий 5-му классу, и прямогонный бензин сохраняется на уровне 13,1 тыс. рублей за тонну на все три года. На бензин 5-го класса предлагается ставка акциза на 2017 год на уровне 10,130 тыс. рублей за тонну, на 2018 год — 10,535 тыс. рублей за тонну, на 2019 год — 10,957 тыс. рублей за тонну.

Поправки также предусматривают изменение порядка определения показателей, используемых при расчете НДПИ при добыче горючего природного газа организациями, являющимися собственниками объектов Единой системы газоснабжения и аффилированными с ними компаниями. Эти изменения увеличат ставку НДПИ для этих организаций на 413 рублей за тысячу куб. м в 2017 году. При этом ставка НДПИ на нефть увеличится на 306 рублей за тонну в 2017 году и на 357 и 428 рублей за тонну в 2018—2019 годах. В законопроекте предлагается установить твердую ставку НДПИ на многокомпонентные руды в размере 730 руб. за тонну добытой руды.

Планируется также расширить перечень подакцизных товаров, в том числе за счет одноразовых электронных систем доставки никотина, никотинсодержащих жидкостей и других табачных изделий. При этом специфические ставки акцизов на все виды табачной продукции, установленные на 2017 год, предлагается увеличить на 10%, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10% к предыдущему году.

По оценке Минфина, дополнительная индексация акцизов на табак на 10% в год принесет бюджету дополнительные доходы в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно на 35 млрд, 82 млрд и 122 млрд рублей.

На 2017 год предусматривается двукратный рост ставок акцизов в отношении вин, изготовленных без добавления ректификованного этилового спирта, вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Отдельно предлагается установить ставку акциза на игристые вина (шампанские) на 2017—2019 годы.

Кроме того, законопроект предусматривает зачисление в период 2017—2020 гг. в федеральный бюджет 1% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет субъекта РФ. Сейчас 18% налога на прибыль зачисляется в бюджеты регионов, 2% — в федеральный бюджет, для 2017−2020 годов предлагается утвердить порядок, согласно которому 17% зачисляется в бюджеты регионов, 3% — в федеральный бюджет. «Отбираем у богатых, отдаем небогатым», — подчеркнул замглавы Минфина Илья Трунин, сообщив, что детали перераспределения 1% между регионами будут записаны в приложении к федеральному бюджету на 2017−2019 годы. По словам Трунина, за счет дополнительного 1% федеральный бюджет планирует дополнительно получить 121 млрд рублей.

В целом за счет принятия законопроекта регионы получат 150 млрд — 180 млрд рублей дополнительно, при этом дополнительные доходы федерального бюджета составят, в частности, за счет акцизов — 115 млрд рублей, 170 млрд — НДПИ на газ, 140 млрд — НДПИ на нефть, рассказал Трунин.

«Закон очень тяжелый, проблем в нем очень много, закон бюджетообразующий. Нерассмотрение данного закона означает отклонение бюджета. Сегодня отклонить закон — это значит вернуть бюджет», — сказал глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»), подчеркнув, что над законопроектом «надо работать». Он высказал пожелание, чтобы правительство представило расчеты по всем вопросам, которые возникли у депутатов. «Меня волнует цена на бензин, я не согласен, что рост будет на 4% — она будет больше. Этим надо заниматься в ходе подготовки проекта ко второму чтению», — добавил депутат.

Первое чтение законопроекта планируется 2 ноября, сообщил Макаров. «На второе чтение будем выходить 16 ноября», — добавил он.