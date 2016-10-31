Пекин, 31 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. К 2020 году власти КНР инвестируют $140 млрд в программу по переселению малообеспеченных граждан из отдаленных регионов в более развитые районы страны, сообщает 31 октября Reuters.

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Всего к 2020 году власти КНР запланировали переселение 10 млн малообеспеченных граждан, в этом году будет переселено 2 млн человек, сообщили представители Государственного совета КНР.

Большая часть денежных средств будет потрачена на строительство домов и базовой общественной инфраструктуры, остальная часть будет направлена на реконструкцию освободившихся районов.

Напомним, согласно данным, полученным в конце 2015 года, в КНР было переселено уже 12 млн человек.