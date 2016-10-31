Киев, 31 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко, у которого «нет стержня», является слабым главой государства. Об этом депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«У него (Порошенко) нет стержня, чтобы быть действительно сильным переговорщиком во многих процессах, — говорит бывшая украинская военнослужащая. — Он слабый переговорщик, поэтому слабый президент — слабая Украина».

При этом депутат добавила, что действия Порошенко продиктованы желанием удержать власть в своих руках, поэтому украинский лидер вынужден выполнять все требования Европейского союза (ЕС).

«Вся украинская власть враждебная, и гнать ее надо в три шеи», — констатировала Савченко.

24 октября депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью эстонскому телеканалу ETV+ заявила, что парламент Украины похож на болото и там просто не с кем драться.

«Не с кем драться, — сообщила Савченко. — Знаете, когда ты дерешься, ты хотя бы получаешь сопротивление, ощущаешь какую-то силу противника и ощущаешь силу в себе. А есть болото — ты попадаешь, и чем больше ты его месишь, тем больше вязнешь. Трепыхаться там бесполезно».

Читайте также: Савченко о декларациях депутатов Рады: МВФ может занимать у нас средства

Читайте также: Савченко: Верховная рада — это болото