Омск, 31 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В Омской области ежегодный объем твердых коммунальных отходов (ТКО) от населения и предприятий, не сдающих государственные формы отчетности, составляет 1,2 млн тонн. Наибольший объем ТКО — 0,6 млн тонн — образуется на территории города Омска (50% от общего объема образования ТКО в регионе).

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Напомним, с 1 января 2017 года в России будет ведена новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. К этому времени во всех регионах должны принять законы об утилизации, сортировке мусора и обращении с отходами. Как эта работа проходит в Омской области, ИА REGNUM рассказали в региональном Минприроды.

В частности, в министерстве сообщили, что территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, уже разработана, согласована и утверждена приказом от 23 сентября 2016 года №74. Территориальной схемой Омской области предусматривается создание одного регионального оператора по обращению с ТКО.

В процессе этой работы не обошлось без сложностей. По оценкам Минприроды, к таковым можно причислить «позднее принятие и (или) отсутствие подзаконных нормативных правовых актов федерального уровня».

Известно, что сейчас практически весь объем ТКО, образующихся в Омской области, захоранивается на объектах размещения отходов. Мусоросжигающих и мусороперерабатывающих заводов в регионе нет. Транспортирование твердых коммунальных отходов осуществляют лицензированные организации.

«В 2015 году извлечение полезных компонентов ТКО, образующихся на территории Омской области, составило 5%», — отметили в Минприроды.

Размещение твердых коммунальных отходов в регионе осуществляется на 882 объектах. И только шесть полигонов включены в государственный реестр объектов размещения отходов (далее — ГРОРО). Объекты, не включенные в ГРОРО, подлежат ликвидации или рекультивации. Сколько на это требуется средств, пока неизвестно. Эту цифру планируют определить «в рамках деятельности рабочей группы по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде».

В Омской области работает 72 предприятия, которые осуществляют деятельность по обезвреживанию и утилизации отходов производства и потребления, в том числе 12 из них работают по сбору и утилизации полезных компонентов ТКО.

Добавим, в Омской области, как и во многих других регионах России, актуальной является проблема несанкционированных свалок. В Минприроды заверили, что в области «проводится регулярная работа по выявлению несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления». По каждой несанкционированной свалке готовятся исковые заявления в суд. От администраций городов и районов требуют ликвидировать свалки. В частности, с начала 2016 года Минприроды Омской области подало 80 исковых заявлений. В досудебном порядке администрации ликвидировали свалки по 53 исковым заявлениям. Удовлетворено 21 исковое заявление. В настоящее время в судах рассматривается восемь исковых заявлений, по одному из них в удовлетворении требований отказано.

Стоит добавить, что конкурс на разработку схемы по складированию ТБО в Омской области выиграла компания из Москвы. Стоимость контракта — 4 млн рублей, отметил глава Минприроды Омской области Александр Винокуров в интервью местным СМИ.

Если вся система заработает (а когда она заработает, сказать пока сложно), то каждый омич должен будет получить квитанцию с новой коммунальной услугой, в шаговой доступности от каждого дома должны появиться контейнеры. Что касается платы за вывоз мусора, Винокуров отметил, что лучше, если она будет взиматься с человека, а не с квадратного метра, как сейчас. «Мусорят ведь люди, а не квадратные метры. Но здесь есть нюансы. Ведь очень сложно вести абонентскую работу. Электричество можно отрезать, а вывоз мусора — нет», — цитирует министра «Омск-Информ».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 17 октября территориальные схемы в области обращения с отходами были утверждены только в 45 субъектах РФ.

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