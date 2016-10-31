Ростов-на-Дону, 31 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум.



Илья Репин. Лучший друг человека (Пес). 1908

Нашумевшая история о «хабаровских живодерках» не оставили равнодушными никого. В различных российских регионах зоозащитники проводят флешмобы и митинги. Активисты просят наиболее сурового наказания для девушек, подозреваемых в издевательствах над домашними животными. Не оставила без внимания шокирующую новость посол Ростова-на-Дону на ЧМ-2018, светская львица Виктория Лопырева, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

«Сейчас молчать не время. Нам нужен закон, который заставит задуматься изверга любого возраста и пола. Нам нужны уполномоченные, отстаивающие права животных. Мы не должны допускать беспредела в отношении тех, кто слабее», — написала «Мисс Россия-2003» в своем микроблоге в Instagram.

Отметим, что инициатива Виктории Лопыревой уже не нова. Весной текущего года на одном из пикетов зоозащитников в Москве была озвучена эта идея. Инициативу поддержал член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский.

Между тем, ростовчане собираются провести митинг против «Хабаровских живодерок». Организаторы пикета ждут разрешения о проведении акции протеста от городских чиновников. Главная цель пикета — ужесточение наказания для подозреваемых в издевательства над животными из Хабаровска.

Напомним, что скандал произошёл после того, как в социальных сетях появились фотографии — селфи девушек с убитыми животными, причем, собаки и кошки были расчленены. По словам интернет-пользователей, живодёрки брали животных, «откликаясь» на объявления «отдам в добрые руки», издевались над ними, а затем убивали.

В отношении несовершеннолетней жительницы Хабаровска уже заведено уголовное дело. Подозреваемую задержали в Новосибирске при попытке улететь в Санкт-Петербург, но с борта девушку сняли. Также по подозрению в совершении преступления задержана ещё одна школьница.

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Ранее фотографии, опубликованные в соцсетях, были отправлены на экспертизу. Правоохранители проводят проверку, которая установит, действительно ли жительницы Хабаровска издевались над животными.

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