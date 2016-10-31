Киев, 31 октября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. На Украине после двукратного повышения минимальной зарплаты произойдут резкие изменения в начислении минимальной пенсии. Об этом 31 октября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем еженедельном обращении к гражданам Украины, передает ИА REGNUM.

Rada.gov.ua Владимир Гройсман

«Может устраивать, что большинство людей живут на минимальную пенсию? Меня это не устраивает… Следующее наше решение, которое мы должны сделать — это осовременить систему пенсий, восстановить их (пенсионеров Украины) в пенсионной системе социальной справедливости. Нас будут критиковать, что эти шаги будут достаточно волевыми и резкими. Мы будем делать резкие шаги, пока Украина не будет иметь серьезного экономического роста, и люди не будут получать нормальные зарплаты и пенсии», — пообещал Гройсман.

Напомним, с мая 2016 года на Украине минимальная пенсия составляет 1130 гpн (44 долл). С декабря 2016 года размер «минималки» будет повышен до 1600 грн (62 долл).

Кроме того, Гройсман пояснил, что двукратное повышение минимальной зарплаты стало возможным за счет детенизации украинской экономики. Премьер отметил, что сегодня в тени находится до 50% украинской экономики.

«Первый шаг, который мы должны сделать — это повышение минимальной зарплаты. С 1 января 2017 г. каждый работающий человек должен получать не менее 3200 грн. За счет чего мы этого достигнем? За счет того, что будет детенизирована украинская экономика. Мы не один месяц занимались расчетами этого шага… Абсолютно недопустимо, когда предприниматель организует предприятие, имеет нормальные доходы, а те, кто на него работают, — за чертой бедности. На этом вопросе мы должны поставить точку», — сказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гройсман заявил, что с 1 января 2017 года на Украине минимальная зарплата будет повышена с 1450 грн до 3200 грн (125 долл). 26 октября вице-премьер-министр по социальной политике Украины Павел Розенко заявил, что повышение минимальной зарплаты позволит увеличить поступления в бюджет от единого соцвзноса (ЕСВ), а также уменьшит число людей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг. «В следующем году на следующий отопительный сезон при увеличении минимальных зарплат в целом количество людей, претендующих на субсидии, будет немного уменьшаться. Это не будет 20 млрд. экономии, это не будет 10 млрд. экономии, я думаю, что не будет и 5 млрд. гривен экономии, но, безусловно, небольшое сокращение числа людей, которые будут претендовать на субсидии уже в отопительный сезон 2017−2018 года будет. Потому что цены на газ в следующем году уже увеличиваться не будут, цены на жилищно-коммунальные услуги увеличиваться уже не будут. Они уже зафиксированы. Но рост доходов граждан будет происходить, и безусловно в следующем году количество людей, которые будут получать субсидии, будет немного меньше, чем в этом году», — признал Розенко.

Напомним, в октябрьском отчете за 2016 год НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 2,5% (раньше прогноз НБУ был 3%), в 2018 году до 3,5% годовых (раньше НБУ прогнозировал 4%). Нацбанк прогнозирует ухудшение мировой конъюнктуры для сбыта украинских товаров. «Снижение прогнозируемых темпов роста ВВП в эти годы связано с пересмотром ожиданий по внешней конъюнктуре для украинских экспортеров. Прогноз экономического роста Национального банка на 2016 год остается неизменным — 1,1%… Главным образом снижение прогнозируемых темпов роста ВВП в эти годы связано с пересмотром предположений относительно внешней конъюнктуры для украинских экспортеров», — сказано в сообщении.