Москва, 31 октября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. План международных мероприятий с участием депутатов Госдумы расширится, сообщила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова. Вместе с тем парламентарий не уточнила, какие международные мероприятия посетят народные избранники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Согласовали изменения в план международных мероприятий, связанные с поездкой наших официальных делегаций. Он расширился за счет дополнительных поездок и участия», — сообщила Савастьянова журналистам.

По ее словам, в сегодняшней ситуации, если есть возможность России участвовать и выражать свою позицию, защищать свою позицию, то эту возможность надо использовать.

Со своей стороны первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») сообщила о пожеланиях «председателей парламентов ряда стран в ноябре-декабре познакомиться с новой Думой, познакомиться с председателем».