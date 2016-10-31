Чебоксары, 31 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Усложнившиеся «погодные условия стали настоящим испытанием для автомобилистов» в Чувашии, сообщили ИА REGNUM в ГИБДД республики. За три дня, 28−30 октября, на дорогах региона произошло 157 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли и 15 получили ранения. Сегодня, 31 октября, в аварию попал пассажирский автобус.

ГУ МЧС по Чувашии Автобус с пассажирами вылетел в кювет

По данным ГИБДД Чувашии, ДТП с участием автобуса произошло 31 октября в 10:00 часов в Ядринском районе: автобус с пассажирами съехал в кювет. По предварительным данным, на заснеженной дороге образовалась наледь, и водитель не справился с рулевым управлением. В результате аварии двое человек пострадали. Всего в салоне было девять человек.

Ещё одно крупное ДТП произошло ранее в Цивильском районе на автодороге «Цивильск-Ульяновск». По предварительным данным полиции, 29 октября 51-летний водитель «Хендай» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с «Ниссаном». В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия. 29-летняя пассажирка «Ниссана» скончалась по дороге в больницу. «Удар был настолько сильным, что работникам МЧС при помощи специальных средств пришлось извлекать тела из салона легковушки», — говорят в ГИБДД Чувашии.

32-летний житель Ульяновской области, ещё одна пассажирка и двое детей (в возрасте 7 лет, 1 год и 8 месяцев) с различными травмами были доставлены в медучреждение. Известно, что дети были пристегнуты специальным детским удерживающим устройством. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Батыревском районе ВАЗ-21 074 совершил лобовое столкновение с «Митсубиси Лансер». Водитель «Жигудей» погиб на месте. В Цивильском районе возле деревни Таушкасы водитель ВАЗ-2110 совершил наезд на пешехода, который сидел на обочине. Мужчина скончался от полученных травм. Водитель скрылся, его задержали в течение суток.

В осенний период при смене сезонов и ухудшении как погодных, так и дорожных условий, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям соблюдать оптимальный скоростной режим, дистанцию до впереди идущего транспортного средства, быть предельно внимательными и острожными, особенно при выполнении маневров. В целях безопасности на колесах транспортных средств необходимо поменять резину с летней на зимнюю. В ГИБДД Чувашии также напоминают водителям, что скорость движения нужно выбирать исходя из состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии снегопады будут продолжаться практически всю неделю. Одновременно с этим начнет понижаться и температура воздуха. Если в первые снежные дни она будет составлять около ноля градусов, то к 6 ноября в дневные часы ожидаются морозы −3…−8 градусов мороза. В Чебоксарах за две недели может выпасть месячная норма осадков и установится снежный покров высотой до 10 сантиметров.