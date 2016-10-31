Симферополь, 31 октября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Первый вице-премьер правительства Крыма Михаил Шеремет заявил, что жители полуострова испытали на себе все возможные виды блокад: осталась лишь космическая, передаёт RT.

thephilippena Линия электропередачи

Напомним, Крым подвергся энергетической блокаде со стороны Украины в конце прошлого года. В ноябре бандеровцы совместно с представителями организации «Меджлис крымскотатарского народа» взорвали опоры ЛЭП, и Крым остался без электроснабжения.

Злоумышленники в течение двух недель мешали восстановлению опор. В настоящее время Крым полностью обеспечивается электроэнергией российского производства.

Также Украина организовывала другие виды блокады полуострова. 23 ноября правительство Украины объявило запрет на передвижение грузового автотранспорта через границу с Крымом.