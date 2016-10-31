Ташкент, 31 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Жители Узбекистана выбрали национальные «Семь чудес», церемония подведения итогов голосования состоялась накануне в Ташкенте, сообщили ИА REGNUM в центре UZINFOCOM.

Ekrem Canli Площадь Регистан в Самарканде

По итогам голосования жителями выбраны ансамбль Регистан, обсерватория Улугбека и усыпальница Амира Темура (Тамерлана), находящиеся в городе Самарканде, Музей искусств имени Савицкого в Нукусе (Каракалпакия), ташкентская телебашня и столичный Дворец форумов, исторический центр Ичан-Кала в Хиве (Хорезмская область).

Жители республики имели возможность выбирать из 382 памятников архитектуры, предметов искусства и национальных музыкальных инструментов и обрядов, природных достопримечательностей.

Целью акции является расширение кругозора узбекистанцев, популяризация культурных, природных и других объектов, знакомство с историческим наследием страны.

Руководителям семи объектов были вручены памятные таблички-сертификаты, подтверждающие статус одного из семи чудес Узбекистана.

Проект «Семь чудес Узбекистана» был запущен в начале 2015 года.