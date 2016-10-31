Ставрополь, 31 октября, 2016, 13:24 — ИА Регнум.



GregMontani Виноград

В Ставропольском крае завершена уборка урожая винограда. Всего убрано 35 тысяч тонн. Такие данные озвучены 31 октября на совещании в региональном правительстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Урожай винограда 2016 года в крае вырос на 11 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Причем, 1 тысячу тонн убранного плода составляет столовый виноград.

Весь этот виноград урожай солнечной ягоды переработан на территории края. В Ставропольском крае и за его пределами хорошо известны такие винные бренды как ЗАО «Прасковейское», ООО ЛВЗ «Стрижамент», международная группа компаний «Алвиса» и т.д. Число винодельческих предприятий в крае выросло на 10%. 10 дней назад в регионе отметили «Праздник молодого вина», который собрал до 40 виноделов края.

«Чтобы выйти на уровень самообеспечения виноматериалом, нам необходимо увеличить площадь виноградников в три раза — с 7 тыс. до 21 тыс. гектаров», — озвучил на празднике глава Минсельхоза края Владимир Ситников. Поэтому в регионе будет создан кооператив по производству, хранению и реализации столовых сортов винограда в Петровском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на долю Ставропольского края на российском рынке приходится 25% коньяка, 10% вина и 5% шампанского. Показатель производства этих напитков растет в крае. В текущем году производство вина выросло в 1,3 раза, а коньяка и игристых шампанских вин в полтора раза.